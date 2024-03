Santanchè, mozione di sfiducia mercoledì 3 aprile in aula Camera

Roma, 27 mar. (askanews) – Mercoledì 3 aprile in aula alla Camera si svolgerà la discussione generale della mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

“M5s – ha dichiarato Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo pentastellato – è riuscito a far anticipare la mozione di sfiducia nei confronti della ministra Santanchè indagata per frode sui fondi covid che dovevano servire invece ai cittadini in pandemia. È stata anticipata alla settimana prossima mettendola al centro del dibattito parlamentare. Una sfiducia su cui Meloni non ha detto una parola”.

Secondo quanto riferisce Santillo, la mozione sarà votata sempre la prossima settimana – presumibilmente giovedì – dopo quella nei confronti del ministro Matteo Salvini, che è in coda alle proposte di legge sui teatri monumento nazionale, al ddl terzo settore, alla pdl contratti di cessione dei prodotti agroalimentari. “Abbiamo dato disponibilità a lavorare mercoledì anche in notturna e anche venerdì”, ha spiegato il vicepresidente dei deputati M5s.