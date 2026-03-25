Santanchè, Pd-M5S-AVS-AZ-IV-+Europa presentano mozione sfiducia a Camera

Milano, 25 mar. (askanews) – Una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata depositata questa mattina alla Camera e sottoscritta da tutte le forze di opposizione. Nelle premesse del testo, firmato da Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s), Luana Zanella (Avs), Matteo Richetti (Azione), Maria Elena Boschi (IV) e Riccardo Magi (+Europa), si rileva che “la Presidente del Consiglio dei ministri, con dichiarazione resa nel tardo pomeriggio del 24 marzo ha pubblicamente auspicato le dimissioni della Ministra del turismo Daniela Garnero Santanché” e che “tali dichiarazioni evidenziano il venir meno del rapporto fiduciario tra la Presidente del Consiglio e la Ministra, determinando una situazione di oggettiva incompatibilità con la permanenza in carica”.

Inoltre, “la mancata assunzione di responsabilità mediante dimissioni volontarie, a fronte di una esplicita presa di distanza del vertice dell’Esecutivo, configura una grave anomalia istituzionale” che “compromette la credibilità dell’azione di governo e arreca pregiudizio all’immagine delle istituzioni”.