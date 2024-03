Roma, 26 mar. (askanews) – “Mi chiesto cosa aspetti ancora Giorgia Meloni per chiederle di fare un passo indietro. Le accuse sono gravissime, siamo tutti garantisti ma per accuse molto meno gravi di così i ministri si sono dimessi in Italia e in Europa. Stiamo parlando di una ministra accusata di truffa aggravata ai danni dello stato. Si deve dimettere, lo chiediamo da mesi e aspettiamo che Giorgia Meloni batta un colpo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando a ‘di martedì’.