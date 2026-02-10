Santanché, Schlein: Meloni non può continuare tecnica dello struzzo

Roma, 10 feb. (askanews) – “Giorgia Meloni con la ministra Santanchè non può più continuare con la tecnica dello struzzo”. Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

“La sua testa sotto la sabbia – aggiunge – non è quella degli italiani, che invece vedono tutta l’inopportunità politica e istituzionale di una ministra plurindagata e rinviata a giudizio. Dopo la notizia di oggi dell’ennesima indagine a suo carico, è chiaro che la sua permanenza al ministero del turismo è del tutto insostenibile, in primis per tutelare le stesse istituzioni”.

Conclude la Schlein: “La domanda è: Giorgia Meloni intende continuare a difendere i propri amici o la credibilità delle istituzioni?”.