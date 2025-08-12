Sant’Anna,Mattarella: in calvario esecrabili complicità fasciste

Roma, 12 ago. (askanews) – “Il 12 agosto del 1944 si compì a Sant’Anna e nelle frazioni di Stazzema un eccidio tra i più sanguinosi ed efferati della Seconda Guerra Mondiale. Oltre cinquecento persone – donne, anziani, sfollati, tanti bambini – vennero trucidate senza alcuna pietà e molti dei loro corpi accatastati e bruciati. Uno spaventoso calvario, divenuto simbolo degli orrori delle guerre, della logica di annientamento delle SS, delle disonorevoli ed esecrabili complicità fasciste”. E’ quanto afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“La Repubblica riconosce in questo luogo di martirio, in questo sacrario civile, una delle sue più profonde radici”, osserva Mattarella.