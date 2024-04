Santarelli “Proposte per arginare il telemarketing illegale”

MILANO (ITALPRESS) – “Esistono una serie di problematiche da considerare per arginare il telemarketing illegale. Dall’utilizzo delle numerazioni false, all’inesistenza dell’obbligo di tracciabilità dell’intermediario di vendita per alcuni mercati, come quello dell’energia; fino all’abuso di vocal order e alla scarsa trasparenza delle bollette”, lo ha detto Alessio Santarelli, Ad di Segugio.it e Mavriq, intervenuto a un The Watcher Talk, il format di The Watcher Post.

sat/gtr

(Fonte video: Utopia Studios)