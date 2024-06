Sant’Arpino, torna a vivere con il progetto “Fabula” il Laboratorio di Comunità

Dopo 80 anni di chiusura e abbandono, l’ex Municipio di Atella di Napoli a Sant’Arpino riapre le sue porte alla comunità con l’inaugurazione del progetto “Fabula, Laboratorio di Comunità”. L’evento si terrà il 26 giugno alle ore 16:00 presso la storica sede dell’edificio riqualificato.

Fabula, Laboratorio di Comunità: Un Progetto di Rinascita Culturale e Sociale

Dopo quattro anni di intenso lavoro di riqualificazione, grazie al sostegno di Fondazione Con il Sud e Enel Cuore , la Onlus del Gruppo Enel, l’ex Municipio di Atella di Napoli si trasforma in un centro pulsante di attività culturali e sociali. Questo progetto segna la fine di un lungo periodo di vent’anni in cui la cittadinanza ha atteso che questo importante bene tornasse ad essere comune e fruibile.

Un Nuovo Polo Socio-Culturale

Il progetto “Fabula, Laboratorio di Comunità” non solo restituirà vita a un edificio di pregio storico, ma lo trasformerà nella nuova sede del Museo Archeologico dell’Agro Atellano. Il museo sarà un punto di riferimento culturale, ospitando collezioni archeologiche di rilevanza regionale e promuovendo attività educative e culturali.

Un Centro per lo Sviluppo del Territorio

Oltre al museo, Fabula offrirà uno spazio per l’apprendimento e il gioco, master class culturali, un co-working dedicato al Terzo Settore, e un caffè – EcoBistrot sociale. Questo progetto mira a diventare un vero e proprio hub per lo sviluppo culturale e sociale del territorio, offrendo risorse e opportunità per tutte le fasce d’età.

L’Inaugurazione: Un Evento da Non Perdere

L’inaugurazione del progetto “Fabula, Laboratorio di Comunità” sarà un evento memorabile. Invitiamo tutta la cittadinanza, le istituzioni, e i rappresentanti delle associazioni locali a unirsi a noi per celebrare questa rinascita. Sarà un’occasione unica per esplorare gli spazi rinnovati, scoprire le attività in programma e condividere insieme un momento di orgoglio e speranza per il futuro del nostro territorio.

Dettagli dell’Evento:

– Data: Mercoledì 26 giugno 2024

– Orario: 16:00

– Luogo: Ex Municipio di Atella, via Martiri Atellani, Sant’Arpino (CE)

Un Nuovo Inizio per la Comunità

L’apertura di “Fabula, Laboratorio di Comunità” rappresenta un nuovo inizio per Sant’Arpino e l’intera area dell’Agro Atellano. È un simbolo di rinascita, collaborazione e sviluppo, che vede la partecipazione attiva di Enti Pubblici e Terzo Settore, Enti Filantropici e della cittadinanza. Grazie alla visione e all’impegno collettivo, l’ex Municipio torna a essere un bene comune, un luogo di incontro e crescita per tutti.