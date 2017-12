Santerno, commessa da 15 milioni di dollari in Brasile

Elettronica Santerno si è aggiudicata una nuova commessa in Brasile per circa 300 MW. La commessa, il cui controvalore è di circa 15 milioni di dollari, è stata sottoscritta con una delle principali utility mondiali attive nel settore delle energie rinnovabili. La partenza delle attività, in fase di definizione, si attende per la fine del 2019. Santerno è presente in Brasile da molti anni con una propria controllata attiva principalmente nel settore industriale che, di fatto, ha facilitato la gestione della gara e contribuirà in modo positivo a futuri sviluppi nel settore delle energie rinnovabili. “L’aggiudicazione di questa ultima gara ci permette di concludere il 2017 con un risultato storico per la Elettronica Santerno – spiega l’ad Vito Nardi -. In un solo anno di duro lavoro siamo riusciti a sottoscrivere ordini, con vari clienti, per circa 800 MW. Praticamente il 50% del totale fornito da Santerno nel settore Utility Scale dalla sua fondazione ad oggi. Il risultato ci permette di guardare al futuro con maggiore serenità e di affrontare le sfide future con la consapevolezza di avere un portafoglio ordini che solo un anno fa sembrava irraggiungibile”. Elettronica Santerno SpA progetta e commercializza inverter per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, drives e soft starter per applicazioni industriali ed ibride. Dal 2016 fa parte del Gruppo Enertronica.