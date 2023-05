Santobono-Pausilipon, pasti gratuiti ai genitori dei bambini ammalati

“Così come voluto dal presidente De Luca e dalla Regione Campania, che ha approvato in Giunta il provvedimento di finanziamento, nella nostra regione, tra le poche in Italia, vengono garantiti i pasti gratuiti ai genitori dei bambini che soggiornano in ospedale con i loro piccoli durante il ricovero. Il progetto è partito dall’AORN Santobono-Pausilipon”. Lo riferisce una nota dell’azienda ospedaliera. “L’umanizzazione delle cure è al centro della nostra missione. Un momento difficile per la famiglia, come quello di assistere un proprio figlio durante la malattia, è fondamentale che riceva il giusto supporto delle Istituzioni”, dichiara Rodolfo Conenna, direttore generale dell’AORN Santobono-Pausilipon. “Da oggi è assicurato un servizio che ci aiuta a rendere più facile la vita per i genitori, in prevalenza mamme, che restano in ospedale, spesso, anche per lunghi periodi”, conclude.