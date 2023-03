Santoro a Mediaset, Sgarbi: Chiesto a Berlusconi, mi è sembrato interessato

”Ho detto a Berlusconi: perché non dai quattro-cinque puntate a Santoro sulle reti Mediaset? Quasi tutti i conduttori di approfondimenti attualmente in onda sono allievi di Santoro ma sono tutti completamente allineati, in particolare sul conflitto russo-ucraino e sull’invio di armi dall’Italia. Un pensiero trasversale come quello di Santoro potrebbe essere utile. È lui mi è sembrato interessato a questa suggestione. Credo ci stia pensando. Poi se ne nascerà qualcosa dipenderà da loro”. A rivelarlo all’Adnkronos è il sottosegretario Vittorio Sgarbi, legato da lunga amicizia sia al leader di Forza Italia che al giornalista. ”Anche se Berlusconi e Santoro hanno notoriamente idee diverse su molte cose, Santoro ha già lavorato a Mediaset con ‘Moby Dick’ a fine anni ’90, scrivendo pagine importanti sulla guerra in Kosovo, con la memorabile puntata condotta in diretta dal ponte Brankov di Belgrado. Oggi potrebbe portare un contributo importante alla lettura del conflitto russo-ucraino”, aggiunge Sgarbi. ”Andando nelle reti Mediaset mi sono reso conto che c’è un pensiero unico che non rispecchia quello di Berlusconi. Mi sembra singolare che Berlusconi non riesca a comunicare la sua posizione pacifista e preoccupata per un conflitto nucleare sulle reti di sua proprietà. Da Vauro a Ovadia, da Settis a Santoro, sono tante le voci apparantementi distanti da Berlusconi ma molto vicine a lui nella richiesta di pace. Ma tra questi, quello che potrebbe condurre un programma è solo Santoro. Tanto più ora che è morto Maurizio Costanzo”, conclude Sgarbi. Santoro per ora non parla, anche perché probabilmente non ha ancora avuto nessun segnale concreto di un interessamento da parte di Mediaset. Il giornalista al momento è tutto impegnato sul progetto di ‘Servizio Pubblico’, che ha avuto un ottimo riscontro alla presentazione ma che ora Santoro, con il gruppo di giovanissimi che ha coinvolto nella creazione di ”una applicazione per diffondere informazione ignorate e censurate e di una associazione per si batterà per la pace – come spiegato nei giorni scorsi dallo stesso Santoro -, per arrestare la distruzione del pianeta e per mettere in discussione la fabbrica della disuguaglianza”. Una ”avventura da condividere per ridare voce all’Italia senza rappresentanza”. Principi che potrebbero naturalmente ispirare anche un nuovo programma di approfondimento.