Santoro (Consorzio Capitanata): situazione drammatica bacini

A Bari l’Apulia Water Forum 2025

Bari, 18 giu. (askanews) – A margine dell’evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Francesco Santoro, Direttore Generale, Consorzio Per La Bonifica Della Capitanata e Anbi: “Quest’anno abbiamo una situazione drammatica per quanto riguarda l’acqua i nostri bacini di accumulo hanno una quantità inferiore rispetto all’anno passato e al 2023 che è stato un anno dove avevamo eccellenza di acqua e siamo al di sotto quasi del 70% il che comporta una situazione grave per quanto riguarda l’agricoltura perché una buona parte del nostro comprensorio irriguo non utilizzerà risorse e quindi non avrà irrigazione il nostro comprensorio si divide tra Ofanto e Fortore quindi i 100 mila ettari attrezzati per l’irrigazione non avranno acqua mentre per l’irrigazione, per il comprensorio dell’Ofanto dove abbiamo 45 mila ettari attrezzati daremo una piccola quantità di acqua proprio per un’irrigazione di soccorso ed è quello che è emerso anche nel tavolo tecnico che la Regione Puglia ha istituito che è appunto trattato come argomento della crisi idrica di quest’anno”.