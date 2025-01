Sanza, la Regione Campania promuove il “borgo del’accoglienza”: incentivi alle Pmi

La Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania, nell’ambito dell’intervento denominato “Sanza impresa” nel Progetto Pilota “Sanza il Borgo dell’Accoglienza” finanziato a valere sul Pnrr Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo – Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 – Missione 2 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi – Linea di azione A) ha emanato un avviso pubblico che prevede la concessione di un finanziamento a favore delle micro, piccole e medie imprese. Gli incentivi sono destinati alla realizzazione di azioni volte a promuovere l’attrattività del Borgo di Sanza, con particolare riferimento al rafforzamento dei settori locali dell’artigianato e della filiera agroalimentare e al sostegno del settore turistico culturale, della ristorazione e dei servizi connessi alla fruizione culturale. Inoltre, intende contribuire allo sviluppo dei servizi connessi all’innovazione tecnologica e alla digitalizzazione nonché allo sviluppo dei servizi tesi alla sostenibilità ambientale.

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata a decorrere dal 27 gennaio 2025 e fino al 3 marzo 2025, attraverso l’apposito servizio digitale denominato “Domanda di finanziamento Sanza Impresa”. Il servizio sarà accessibile tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) sul Catalogo dei servizi digitali di Regione Campania. La nuova procedura telematica è stata definita in collaborazione con l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e rientra nella strategia di trasformazione digitale di Regione Campania che prevede la progressiva digitalizzazione di tutti i processi e procedimenti amministrativi e la loro evoluzione in servizi accessibili on line e disponibili sul Catalogo dei Servizi digitali.