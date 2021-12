Sanzioni e denunce in Campania: sequestrati 200 ettolitri di vino a Salerno, frode in competizioni sportive a Napoli

In provincia di Salerno, presso una cantina, sono stati sequestrati 200 ettolitri di vino rosso da tavola sfuso, la cui provenienza e giacenza non era giustificata da alcuna documentazione contabile. Il titolare è stato sanzionato in via amministrativa. A seguito, invece, di accertamenti nell’ambito del settore ippico, in provincia di Napoli, i militari del Rac di Salerno hanno denunciato 3 persone per maltrattamento di animali e frode in competizioni sportive, poiché veniva somministrata al cavallo sostanza dopante (caffeina) che consentiva la vincita di una corsa ippica.