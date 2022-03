Sanzioni, tifosi Chelsea con il patron russo Abramovich: cori e canti prima del match con Norwich

Cori e canti prima del calcio d’inizio della gara Norwich-Chelsea per il patron Roman Abramovich. I tifosi del Chelsea hanno voluto così esprimere sostegno all’imprenditore russo colpito dalle restrizioni del governo inglese a seguito del conflitto in Ucraina. Sul campo la partita è finita 3-1 in favore del Chelsea con le reti di Chalobah, Mount, Havertz e Pukki per i padroni di casa. Nella stessa serata i tifosi del Norwich avevano preparato delle bandiere ucraine da sventolare durante la gara, ma la società, secondo quanto riferito dagli stessi tifosi, ha vietato l’esposizione delle bandiere.