Sapa: Nuovi bio-componenti nello stabilimento di Arpaia per una mobilità sempre più sostenibile

Il Gruppo Sapa, fornitore italiano di componenti automobilistici per le principali case automobilistiche mondiali, annuncia che “implementerà l’ultimo tipo di bio-componenti nello stabilimento di Arpaia, in Italia, per contribuire a ridurre il peso dei veicoli e quindi l’impatto ambientale dell’industria automobilistica e contribuire a una mobilità sempre più sostenibile“. La realizzazione è il risultato del completamento del progetto europeo Life Biobcompo, che coinvolge, Con Sapa, Fca Italy, e il Centro Ricerche Fiat (Gruppo Stellantis) e il Gruppo Sòphia, progetto presentato al Motorvillage di Stellantis a Napoli giovedì 23 febbraio. A ll’evento hanno partecipato Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania ed Eva Milella, presidente Imast, che è stata anche moderatrice della giornata.

“I biocompositi per la produzione di componenti automobilistici per le auto del Gruppo Stellantis – si legge in una nota – utilizzeranno materie prime provenienti da fonti rinnovabili e consentiranno di ridurre il peso dei componenti. Questo, a sua volta, ridurrà il peso complessivo dell’auto e quindi le emissioni di Co2 nell’atmosfera. La tecnologia innovativa è il risultato del completamento del progetto europeo Life Biobcompo, che ha sviluppato nuove formulazioni di materiali biocompositi a base di plastica e fibre di cellulosa. Queste consentono di ridurre il peso di un singolo componente fino all’8% rispetto alle plastiche comunemente utilizzate nella produzione attuale”.

Sapa ha utilizzato il suo consolidato know-how nel progetto, basato sul metodo One-Shot® – attualmente il metodo brevettato più veloce e sostenibile al mondo per la produzione di componenti automobilistici. Questo progetto, è stato realizzato in Italia e in Polonia ed è pronto a sbarcare anche negli stabilimenti spagnoli del gruppo Sapa, dopo la recente acquisizione di due stabilimenti in suolo iberico e uno in Marocco.