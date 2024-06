Sapri, ecco la nuova condotta idrica in pead di Consac: meno perdite e maggiore efficienza

Quasi un chilometro (926 metri, per la precisione) di nuova condotta per la distribuzione idrica realizzata in pead, a Sapri, su strade di competenza comunale: Via Ischitiello e via Carduci. “Riduzione delle perdite, maggiore tutela dell’ambiente e ulteriore miglioramento degli standard del servizio grazie al rifacimento dei tratti di infrastruttura più obsoleta o a maggiore rischio di osbsolescenza: questo l’obiettivo di Consac”: così il presidente della società Gennaro Maione. Soddisfatto il sindaco Antonio Gentile: “Sono perfettamente d’accordo. La riduzione del livello delle perdite idriche e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente, dei cittadini e dei turisti. Che potranno beneficiare di un servizio di fornitura caratterizzato da livelli sempre crescenti di eccellenza nella continuità e qualità della risorsa idropotabile erogata”.