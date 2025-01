Sapri, presentazione del libro “Ovunque andrò” di Piera Carlomagno

Sapri, Piera Carlomagno porta il romanzo “Ovunque andrò” nelle Terre del Bussento. La presentazione del libro si terrà nell’aula consiliare di Sapri oggi sabato 18 gennaio alle ore 18. “Quella notte, ai piani centrali del vecchio BeiArt di Pechino, qualcuno aveva visto cadere qualcosa oltre i vetri della camera da letto”. Per la scomparsa dell’imprenditore italiano Raniero Monforti viene imputata di uxoricidio la moglie Gaetana Paola C., detta Tania, ma passa due anni prima che arriva la vigilia della sentenza della Corte d’assise di Napoli ; ed è in quella notte di attesa che lei ricostruisce, per un uditorio immaginario, gli ultimi mesi prima della scomparsa, ma anche tutta la storia, fin dall’inizio: perché la verità arriva da molto lontano. Da un paese chiamato Castrappeso, letteralmente tagliato in due da una frana che nel 1935 ha diviso a metà palazzo Di Salvia, segnando il destino di una famiglia; dagli incredibili personaggi che attraverso quasi un secolo hanno costruito una dinastia e una conceria di successo, nella remota Basilicata. Dalle scelte dell’ultima erede di quella dinastia, Tania, e di suo marito Raniero che di quel patrimonio è stato l’ultimo custode, il traghettatore dell’azienda nell’era della globalizzazione e nell’Oriente misterioso e forse infido. Con “Ovunque andrò”, Piera Carlomagno dà vita a una straordinaria metamorfosi di forme narrative, combinando la suspense del giallo internazionale con le atmosfere e la ricchezza di una grande saga familiare lucana. Il risultato è un romanzo teso e incalzante, abitato da personaggi tanto eccentrici da scandire il Novecento, sorprendente fino all’ultima pagina. La scrittrice presenterà il suo romanzo a Sapri oggi alle ore 18 nell’aula consiliare del Comune di Sapri. Ne discutono con l’autrice, l’avvocato Franco Maldonato e Pietro Scaldaferri dell’associazione Terre del Bussento. I saluti istituzionali sono affidati al sindaco di Sapri Antonio Gentile. L’evento è organizzato dall’assessorato al Turismo, Spettacolo e Cultura della città di Sapri e dall’associazione Terre del Bussento. Piera Carlomagno giornalista professionista, scrive sul Mattino ed è consulente per la comunicazione di alcuni enti; è in libreria con Ovunque andrò (Solferino), una saga familiare che attraversa cento anni di vita italiana, con un thriller filo conduttore. Precedentemente ha pubblicato Il taglio freddo della luna e Nero lucano sempre con Solferino, e Una favolosa estate di morte con Rizzoli, una trilogia noir ambientata in Basilicata. Ancora prima ha pubblicato una trilogia gialla ambientata a Napoli e un romanzo breve; numerosi i suoi racconti sono presenti in vaie antologie. Con i romanzi e con il suo lavoro di giornalista ha vinto una serie di premi. E’ laureata in lingua e letteratura cinese con la traduzione di un’opera del Premio Nobel Gao Xingjian ed è fondatrice e direttrice artistica del SalerNoir Festival, quest’anno alla XI edizione.