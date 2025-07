Sara Armella nel board dell’Icla, l’accademia internazionale dei massimi esperti di diritto doganale

L’avvocato Sara Armella è stata nominata Counselor del Board of Directors dell’International Customs Law Academy (Icla), prestigiosa accademia internazionale che riunisce i massimi esperti di diritto doganale a livello globale.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento per l’impegno e la competenza di Sara Armella in ambito giuridico e accademico, con particolare riferimento alle materie doganali e al commercio internazionale.

L’International Customs Law Academy è un’associazione internazionale, privata e senza scopo di lucro, che riunisce giuristi di riconosciuta esperienza e autore di pubblicazioni scientifiche nel campo del diritto doganale. L’Icla promuove la ricerca, la formazione e la diffusione della cultura doganale, sia nel settore pubblico che privato, nonché in ambito accademico.

L’adesione all’Accademia è riservata a un numero ristretto di membri (massimo 100), selezionati su invito attraverso un rigoroso processo di candidatura, basato sulla rilevanza scientifica e sull’esperienza professionale nel settore.

La nomina è stata ufficializzata in vista del XVII World Customs Law Meeting, il più importante congresso internazionale di diritto doganale, promosso da ICLA e in programma dal 3 al 5 settembre 2025 a Porto, Portogallo.

In occasione dell’evento, che vedrà la partecipazione di giuristi di fama internazionale provenienti da università, istituzioni, autorità doganali e imprese, Sara Armella avrà l’onore di tenere il discorso di apertura della cerimonia inaugurale.

Il tema scelto per l’edizione 2025 – “Il controllo doganale nell’era della sostenibilità, della digitalizzazione e della sicurezza in un contesto di guerra commerciale” – riflette alcune delle sfide più attuali che il commercio globale si trova ad affrontare, tra normative ambientali emergenti, applicazioni dell’intelligenza artificiale, sicurezza degli scambi e nuove tecniche di gestione del rischio.