Sarà Double Soul di Valerio Esposito ad aprire l’Ischia Global FIlm e Music Fest

Sarà “Double Soul” di Valerio Esposito il revenge-thriller di Valerio Esposito ad aprire ufficialmente la 21esima edizione dell’ Ischia Global Film and MusicFestival” in programma sull’Isola Verde dal 9 al 16 luglio. Il film, che verrà proiettato in anteprima mondiale la sera del 9 luglio, è l’ultimo lavoro dell’attore Julian Sands (scomparso in un’escursione sulle montagne di San Gabriel fuori Los Angeles, in California, lo scorso 13 gennaio). L’opera, co-interpretata dall’attore inglese e le gemelle Angela e Marianna Fontana accanto ai premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover e a Paz Vega, Francesca Tizzano e Marco Bocci, è co-prodotta da Camaleo e Marvel (Dubai) ed uscirà nelle sale italiane giovedì 13 luglio con Plaion Distribution. Ad annunciare la notizia, il leggendario produttore Tony Renis, Presidente onorario dell’Accademia Internazionale Arte Ischia che promuove il festival sin dal 2003 con il sostegno della D.G. cinema del MiC e della Regione Campania. “Evviva il cinema italiano! Siamo molto orgogliosi di inaugurare la 21esima edizione del nostro festival ischitano all’insegna degli artisti nazionali che si fanno largo nel mondo tra le leggende di Hollywood” afferma Tony Renis, ricordando anche lo straordinario lavoro di promozione fatto fin dalla sua prima edizione da Ischia Global Fest per i talent italiani. “Senza ombra di dubbio”, ha continuato Tony Renis” la nostra kermesse estiva tricolore è la piùattesa al mondo, fungendo da “ponte ideale” tra il festival del cinema di Cannes e la mostra cinematografica di Venezia; non a caso, nel corso degli anni, ha goduto della partecipazione di tantissimi big del panorama cinematografico e musicale sia in campo artistico che in quello d’impresa. L’Ischia Global Fest ,ideato da Pascal Vicedomini e realizzato con Giancarlo Carriero, Marina Cicogna e Franco Nero, rappresenta un grande evento nel panorama dell’international showbiz e costituisce un ambizioso progetto che dà opportunità concrete a tanti giovani artisti di avere un escalation per la loro professione, come dimostrano gli oltre 1400 autori che hanno già chiesto di parteciparvi attraverso la piattaforma filmfreeway.com; non a caso, il Festival vuole dare grande attenzione al cinema e alla musica internazionale ma si pone anche l’obiettivo di premiare gli astri nascenti del settore. Ed ancora,” ha rilevato Renis, “L’ Ischia Global Film & Music Festival in questi primi ventuno anni di vita è riuscito nell’intento ambizioso di riportare l’isola ai fasti degli anni ’60, reinserendola all’interno della geografia del jet set internazionale, diventando un’occasione di incontro mondiale per addetti ai lavori, cinefili e pubblico; a riguardo, basta sfogliare il lungo elenco dei partecipanti di questi primi vent’anni, per comprendere l’alto profilo della manifestazione, tra star, premi Oscar e musicisti di caratura mondiale; solo per citare alcuni nomi, Dennis Hopper, Andrew Garfield, Vanessa Redgrave, Selena Gomez, Francis Ford Coppola, Giuseppe Tornatore, Helen Mirren, Naomi Watts. Ed ancora, Samuel L. Jackson, Baz Lurhmann, Alicia Vikander, Oliver Stone, Quincy Jones,Sting, Sheryl Crow, Bob Geldolf; da menzionare, tra le “presenze” italiane di Ischia Global Fest, grandi nomi del cinema e della musica, da Andrea Bocelli a Matteo Garrone, da Dante Ferretti a Zucchero, da Paolo Virzì a Pupi Avati, Giancarlo Giannini, Valeria Golino, Dario Argento, Valeria Bruni Tedeschi, Riccardo Scamarcio, Micaela RamazzottiNomi prestigiosi dello showbiz internazionale anche tra i membri onorari del board; da segnalare a riguardo, Christoph Waltz, Vanessa Hudgens, Julio Iglesias, Rob Reiner, Enrico Vanzina, Danny De Vito, Stanley Tucci, Carlo Verdone, Gino Paoli, Michele e Violante Placido, Massimo Ranieri. Ed ancora, Alejandro Gonzalez Inarritu, Monica Bellucci, Alfonso Cuaron, Michael Fassbender, Valeria Golino, Jean Paul Gaultier, Valentino, Tom Hilfiger.