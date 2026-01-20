Sara Errani nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo

TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo rafforza il proprio legame con il mondo dello sport, in particolare del tennis internazionale, annunciando Sara Errani come nuova Brand Ambassador del marchio. Una collaborazione che si inserisce nel percorso del Brand a sostegno dell’eccellenza sportiva italiana e dei valori che da sempre accomunano Alfa Romeo e lo sport di alto livello: passione, determinazione, stile e performance.

Alfa Romeo consolida così la partnership già avviata con Jasmine Paolini, dando vita a una coppia che rappresenta due anime complementari del tennis: alla grinta e all’energia della campionessa toscana, infatti, oggi si affiancano l’esperienza e la credibilità internazionale di Sara Errani, creando una sintesi autentica tra talento emergente e competenza consolidata, in sintonia con il DNA del marchio.

Come Brand Ambassador, nei prossimi mesi Sara sarà protagonista di diverse iniziative di comunicazione di Alfa Romeo, rappresentando il marchio in eventi nazionali e internazionali, consolidandone l’immagine come simbolo di stile italiano e performance esaltanti nel panorama globale.

“Siamo entusiasti di accogliere Sara nella famiglia Alfa Romeo, la cui brillante carriera è frutto di costanza, sacrificio e spirito competitivo, valori che rispecchiano pienamente l’identità di Alfa Romeo – ha dichiarato Eugenio Franzetti, Responsabile Marketing di Alfa Romeo -. Attraverso questa collaborazione, il Brand conferma il proprio impegno nel sostenere personalità capaci di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo e di incarnare, dentro e fuori dal campo, uno stile fatto di passione e determinazione fuori dal comune.”

Nata a Bologna nel 1987, ma cresciuta a Massa Lombarda (RA), Sara Errani è tra le tenniste italiane più titolate di sempre. Professionista dal 2002, ha raggiunto il best ranking di numero 5 nel singolare WTA nel maggio 2013, confermandosi tra le migliori interpreti del circuito singolare. Nel doppio ha conquistato numerosi successi, inclusi 9 titoli del Grande Slam (6 in doppio e 3 in doppio misto) diventando numero 1 del ranking WTA nel 2012. La sua carriera è costellata da oltre 40 titoli tra singolo, doppio e doppio misto e da un palmarès arricchito dalla medaglia d’oro olimpica nel doppio ai Giochi di Parigi 2024 con Jasmine Paolini. Inoltre, ha dato un contributo significativo alla squadra italiana in competizioni come la Billie Jean King Cup, conquistandola per 5 volte.

“Entrare a far parte della famiglia Alfa Romeo è per me motivo di grande orgoglio – ha commentato Sara Errani -. E’ un marchio che racconta una storia di passione, determinazione e coraggio, la stessa che ha accompagnato ogni mia sfida, ogni sacrificio e ogni traguardo raggiunto. Condividere questa visione, fatta di stile italiano e ricerca costante della performance, significa per me continuare a spingermi oltre i miei limiti, con la stessa ambizione che mi guida da sempre, dentro e fuori dal campo”.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).