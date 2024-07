Sarà Melicia Comberiati a guidare la Cisl Napoli, martedì 9 l’elezione. Fine mandato per Gianpiero Tipaldi

“Sarà Luigi Sbarra, segretario nazionale della Cisl a chiudere martedì 9 luglio dalle 10 a Palazzo Caracciolo, in via Carbonara 12, i lavori del Consiglio generale dove verranno formalizzate le dimissioni per fine mandato del segretario generale della Cisl Napoli, Gianpiero Tipaldi, e si procederà all’elezione di Melicia Comberiati a segretaria generale del sindacato napoletano su proposta del segretario uscente ampiamente condivisa da tutto il gruppo dirigente del parlamentino del sindacato di via Medina nell’ultimo esecutivo”. Lo annuncia, in una nota, la stessa Cisl Campania e Napoli spiegando che l’appuntamento si aprirà con la relazione introduttiva di Tipaldi alla quale seguiranno le operazioni di voto e la proclamazione del nuovo segretario generale. “Data l’importanza dell’assemblea per il cambio al vertice del sindacato – spiegano dalla Cisl – saranno presenti i dirigenti delle Federazioni di categoria e delle strutture provinciali, enti e servizi della Cisl. Porteranno i loro saluti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, l’assessore alle Politiche Sociali della Regione Campania Lucia Fortini e altri esponenti istituzionali, i segretari generali di Cgil e Uil Campania e Napoli Nicola Ricci e Giovanni Sgambati, rappresentanti della cooperazione, degli ambiti territoriali sociali, del terzo settore e del mondo dell’associazionismo”.