Oreste Vigorito designato alla presidenza di Confidustria Benevento

Sarà Oreste Vigorito il nuovo presidente designato di Confindustria Benevento per il prossimo quadriennio. Ad indicarlo il consiglio generale dell’associazione: quello di ieri è un passaggio statutario necessario prima dell’elezione ufficiale in Assemblea prevista per l’inizio del 2021. “Sono grato – dice Vigorito – ai colleghi imprenditori per la fiducia riposta nella mia persona, che cercherò di non deludere. Credo di essere tra i presidenti più anziani e intendo mettere il mio lavoro e la mia esperienza al servizio delle imprese e del territorio. Ciò che conta più di tutto è il presente. Impronterò la mia presidenza alla collaborazione e alla partecipazione, perché sono convinto che solo con il contributo di ciascuno potremo veramente costruire un presente florido. Metterò i giovani al centro del mio mandato per invertire il trend di spopolamento che sta investendo l’intero Mezzogiorno. Un Mezzogiorno che ha più volte dimostrato di esprimere autorevoli personalità in ogni contesto che hanno reso grande l’Italia. Spero che molti di loro vorranno credere ed investire sul territorio mettendo capacità e conoscenza a supporto dell’apparto produttivo locale. Ambiente, enogastronomia innovazione e turismo – conclude il patron del Benevento Calcio – saranno solo alcuni dei pilastri su cui concentrerò la mia azione di mandato”.