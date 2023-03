Sarà prodotto nel 2025 il nuovo Bmw Panoramic Vision

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Si chiama Bmw Panoramic Vision, il nuovo head-up display del marchio bavarese che entrerà in produzione con i primi modelli Neue Klasse. Lo ha confermato durante il suo discorso alla Conferenza annuale 2023 il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bmw, Oliver Zipse. La casa dell’elica blu sta attualmente sviluppando una piattaforma tecnologica completamente nuova per la Neue Klasse, il cui nome fa riferimento ai modelli rivoluzionari dell’azienda degli anni Sessanta. Questa piattaforma stabilirà nuovi standard di digitalizzazione, sostenibilità e design per le auto elettriche. Il nuovo head-up display, che si proietta sull’intera larghezza del parabrezza, crea una superficie di interazione e informazione unica per tutti gli occupanti.

Frank Weber, membro del Consiglio di Amministrazione per lo Sviluppo di Bmw, descrive i principali vantaggi di questo nuovo e rivoluzionario head-up display come segue: “Il parabrezza diventa un unico grande display con la nostra nuova Bmw Panoramic Vision, aprendo possibilità completamente nuove per il design dei nostri veicoli. Sia che il guidatore decida autonomamente quali informazioni visualizzare nel proprio campo visivo, sia che tutti gli occupanti possano vedere l’intero contenuto. La proiezione rivoluzionaria e l’abitacolo strutturato in modo molto più semplice danno una nuova e impressionante sensazione di spazio e di guida. Stiamo portando il nostro collaudato slogan “occhi sulla strada – mani sul volante” a un nuovo livello”.

Per la prima volta, l’innovativa tecnologia di proiezione consente di visualizzare i dati sull’intera larghezza del parabrezza per tutti i passeggeri. Bmw Panoramic Vision mostra le informazioni rilevanti per il guidatore e i passeggeri con un’intensità luminosa e un contrasto maggiori su un’area rivestita di scuro sul bordo inferiore del parabrezza. In questo modo si ottiene un’immagine estremamente nitida e sempre visibile sull’intera larghezza del parabrezza. Le informazioni rilevanti per la situazione di guida sono sempre disponibili nel posto giusto e al momento giusto.

foto: ufficio stampa Bmw Group Italia

