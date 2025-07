Sarah Jane Morris con Solis String Quartet fa rivivere il Club dei 27

Roma, 9 lug. (askanews) – Lunedì 14 luglio in prima a Roma, Sarah Jane Morris con i Solis String Quartet riscopre l’attualità di canzoni senza tempo di artisti leggendari tristemente noti come quelli del Club dei 27. Da Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Jean Michel Basquiat, Kurt Cobain, Amy Winehouse, figure mitiche e già entrate nella leggenda del pop, scomparsi tutti alla soglia dei ventisette anni, ma destinati alla fama eterna.

Lo hanno chiamato il “Club dei 27”, ma nessuno a quel circolo immaginario, tetro ed elitario ha mai scelto di iscriversi. Non ebbero niente o quasi in comune, i “soci” del club, tranne il fatto di essere tutti personaggi dannatamente affascinanti e di aver vissuto tutti, per scelta, decisamente sopra le righe. Resta la loro musica, per sempre, a celebrarne la memoria, e un carisma inaccessibile ai più.

Come un album tutto da ascoltare, questo concerto sfoglia pagine di storia, riscoprendo l’attualità e la forza di canzoni fuori dal tempo. “Forever young”, eternamente giovani, come chi le ha rese famose.

Sarah Jane Morris è una cantante con una gamma vocale sorprendente. La sua trentennale carriera, durante la quale si è guadagnata un fedele e affezionato pubblico internazionale, è stata di ampio respiro. Nel corso degli anni si è esibita con molti gruppi, dal rock al soul al blues africano, con orchestre classiche, un ensemble di cento violoncelli, con chitarre acustiche e big band jazz. La sua ricca voce di contralto la sua versatilità e la sua intelligenza emotiva – l’assoluta autenticità dei sentimenti che trasmette – la rendono un’interprete irresistibile di livello mondiale.

Il Solis String Quartet nasce dall’incontro magico in terra napoletana di 4 compositori e arrangiatori: Vincenzo Di Donna (Violino), Gerardo Morrone (Viola), Luigi De Maio (Violino) Antonio Di Francia (Cello). La loro proposta artistica è contraddistinta da una sapiente originalità in grado di mescolare jazz, world music, pop e musica contemporanea, una dote li ha portati a collaborare con nomi illustri della scena internazionale.