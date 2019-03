‘Sarai sempre la mia roccia’, il post della fidanzata di Ballard

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “La montagna prende, la montagna dà… “. E’ lo struggente post su Facebook di Stefania Pederiva, la fidanzata di Tom Ballard che ha perso la vita con . “Occhi trasparenti come l’anima pura di un ragazzo che viveva per stare nella natura – scrive la donna -, un viso così dolce non l’avevo neanche mai immaginato e il mio cuore hai subito conquistato, nessuna bontà più grande della tua ho mai conosciuto forse era troppo per un mondo che non guarda in faccia nessuno”.

“Da un altro pianeta mi sembravi arrivato”, scrive nella lettera d’addio a quell’uomo, che condivideva con lei la passione per la montagna, e aveva “i ciuffi biondi mossi dal vento e una forza immensa” con cui “hai vissuto liberamente e pienamente”. “Una barriera avevo innalzato per accettare i pericoli ai quali eri costantemente esposto”, ma ora è andato “tutto in frantumi”.

Resta “un dolore straziante e una forte rabbia per non aver ascoltato le mie costanti parole che ti dicevano che su quella montagna non dovevi andare”. “Ringrazio l’Universo per avermi regalato una persona così speciale”, “per i magnifici ricordi dei tempi trascorsi insieme” e conclude, aggiungendo alla foto di copertina con la scritta ‘Ti amo’, “che sarai sempre la mia roccia più bella”.