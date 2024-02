Sardegna, Schlein: Meloni sa che per 5 anni hanno fatto disastri

Roma, 21 feb. (askanews) – Giorgia Meloni in Sardegna ha “attaccato le opposizioni, i governi precedenti, Alessandra Todde, ma non è riuscita a rivendicare un solo risultato del governo della destra in questi cinque anni”. Lo dice la segretaria Pd Elly Schlein, commentando il comizio della presidente del Consiglio di questo pomeriggio a Cagliari.

“Mi ha colpito – ha aggiunto – che andasse lì fare il solito comizio contro le opposizioni e non avesse da rivendicare mezzo risultato. Ma lo sanno anche loro di avere fatto un disastro, lo sanno talmente bene che hanno cambiato all’ultimo il candidato provando a nascondersi – gli stessi partiti – dietro a Truzzu. Che hanno sfilato da Cagliari perché anche a Cagliari ha combinato disastri”.

Ma, assicura la segretaria Pd, anche nel centrodestra “lo sanno, tanto che hanno cambiato Solinas. E i partiti cercano di nascondersi dietro a Truzzu. Siamo colpiti, ma non particolarmente stupiti dal fatto che non abbia da dire nulla su quello che hanno fatto in questi 5 anni in Sardegna. Ma credo che i sardi non dimenticano e non si faranno prendere in giro. E domenica votando Alessandra Todde potranno dare la migliore risposta a questa destra e riprendere in mano il proprio futuro”.