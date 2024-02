Roma, 26 feb. (askanews) – “Aspettiamo i risultati definitivi” ma in ogni caso “questo voto non avrà ripercussioni sulla maggioranza”. Lo ha detto, riferendosi alle elezioni regionali in Sardegna, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intercettato da La7 al termine della riunione del Consiglio dei ministri.

“Siamo tranquillissimi” e “stiamo lavorando anche per i prossimi appuntamenti regionanali”, ha risposto Tajani a chi gli chiedeva del clima nella maggioranza di governo.