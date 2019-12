Sardine, Meloni: “Attacchi? Ma non era la piazza dell’amore?”

Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “È una buona notizia se la sinistra ha deciso di riscoprire la bellezza di scendere in piazza, dopo anni passati nei salotti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commenta all’Adnkronos la manifestazione delle che si è tenuta oggi a Roma.

“Ci aspettiamo che adesso abbiano più rispetto per chi le piazze le continua a mobilitare da sempre, come accaduto per Fdi a piazza Montecitorio e per il centrodestra a San Giovanni”, con la manifestazione contro il governo giallorosso che ha portato in piazza 200mila persone.

“Ora speriamo di capire quali sono le rivendicazioni della sinistra che scende in piazza e soprattutto perché non le attuano visto che sono al governo della nazione”. Quanto ai cori “” e agli attacchi a Giorgia Meloni, la leader di Fdi risponde con una battuta: “Ma non era la piazza dell’amore?”.