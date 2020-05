Sardine: Santori, ‘ora pausa riflessione, non è fine ma spartiacque’ (2)

(Adnkronos) – “Sette mesi fa ho trascinato tre amici in una follia – esordisce Santori annunciando la pausa delle Sardine – Poi le cose si sono messe talmente tanto bene (o male, dipende dai punti di vista) che adesso mi sento responsabile di diverse centinaia di persone che aspettano un mio segnale per procedere o retrocedere. Persone, spesso amici che hanno donato alle sardine tanto tempo, togliendo spazio ai propri affetti, ai propri hobby o semplicemente a faccende più divertenti e leggere. Questa responsabilità mi pesa, come mi pesano i dissidi interni, le litigate per i post e le paranoie complottiste”.