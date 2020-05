Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Una pausa di riflessione, annunciata su Facebook con un appuntamento: giovedì alle 19 per consegnare il manifesto valoriale delle Sardine. Nell’annunciare la messa in stand-by del movimento che ha portato nelle piazze di tutta Italia migliaia di italiani, Mattia Santori affida a Facebook un lungo post in cui non nasconde i dissidi e le fratture che dividono le 6000 Sardine.