Roma, 14 dic. (Adnkronos) – “Grazie per aver reso Roma così bella, per la passione che ci mettete, per chiedere con tanta forza un’idea di politica inclusiva e sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all’altezza del vostro impegno. Cambiamola insieme, la nostra bella Italia #RomaNonAbbocca #”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.