Sarò con te, 770 mila € di incassi in 2 giorni (in 150 cinema) per il film sullo Scudetto del Napoli: è un record

‘Challengers’ di Luca Guadagnino guida il box office italiano anche nell’ultimo weekend, il primo del mese di maggio. Portandosi a casa altri 792.510 di euro, con una media di 1.410 euro, il film supera i 3 milioni complessivi (3.039.017 euro), avvicinandosi al risultato di ‘Chiamami col tuo nome’ (3.180.790 euro), il secondo maggiore successo di Guadagnino in Italia dopo ‘Melissa P’ (che aveva totalizzato 6.019.385 euro). Seconda posizione per ‘Sarò con te’, il film-evento sulla vittoria dello scudetto del Napoli dello scorso anno, che ha incassato 770.213 euro in due giorni con una media monstre di 5.135 euro in soli 150 cinema. Non sfonda invece ‘The Fall Guy’, l’action comedy con Ryan Gosling ed Emily Blunt, che sta faticando anche negli Stati Uniti. Il film è il terzo incasso del fine settimana con 668.987 euro e una media di 1.818 euro in 368 cinema (incasso totale di 1.196.329 euro). Quarta posizione per ‘Garfield – Una missione gustosa’ (562.361 euro, totale di 1.257.401 euro); in quinta troviamo ‘Confidenza’ (287.230, totale 1.390.492 euro), seguito da ‘Back to Black’ (165.415 euro, totale 2.106.432 euro), ‘Civil War’ (158.930 euro nel fine settimana e incasso complessivo che sale a 1.684.968 euro). Chiudono la top ten: ‘Anselm’ di Wim Wenders (ottavo con 134.054 euro), ‘Cattiverie a domicilio’ (130.677 euro) e ‘Ghostbusters – Minaccia glaciale’ (122.699 euro).