Sassano celebra la 25esima edizione della “Festa della Valle delle Orchidee”

La Valle delle Orchidee, che si estende per 47 km², è uno degli ecosistemi botanici più preziosi del Mediterraneo, con 184 entità diverse di orchidee selvatiche catalogate: si contano 68 specie, 57 sottospecie, 35 varietà e 24 ibridi naturali. Un patrimonio scientifico e ambientale di inestimabile valore, che rende l’area un punto di riferimento per studiosi, escursionisti e turisti sensibili ai temi della sostenibilità e della biodiversità.“Questa festa – afferma il sindaco di Sassano,– è una celebrazione della ricchezza ambientale della nostra terra. La Valle delle Orchidee è un patrimonio naturalistico che ci impegniamo a proteggere e valorizzare con orgoglio.”presso la Villa Comunale “Paolo Borsellino”, con una tavola rotonda dal titolo “Orchidee, paesaggio e sostenibilità” alla presenza di esperti botanici e ambientali. La serata proseguirà con uno spettacolare volo di aquiloni illuminati, un concerto di musica popolare con l’artista Miriam Scarcello e momenti di socialità, tra cui l’esposizione nazionale di auto d’epoca “Rotary Sun Tour” e la degustazione dei piatti tipici locali, come la famosa zeppola sassanese.Il giorno successivo, domenica 1° giugno, la valle, a partire dalle ore 9,00, si aprirà alle attività all’aria aperta: escursioni guidate, un affascinante spettacolo di aquiloni, trekking, passeggiate a cavallo, percorsi in mountain bike e fuoristrada, insieme a laboratori creativi per bambini, gonfiabili, spettacoli musicali dal vivo e visite all’Ecomuseo della Valle delle Orchidee. In più punti sarà possibile assaporare i prodotti della cucina tradizionale sassanese, preparati direttamente in montagna da associazioni locali e volontari del territorio.La festa si concluderà lunedì 2 giugno nel centro storico di Sassano, in Piazza Umberto I, con una serata di musica disco e nuove proposte gastronomiche a cura dell’Associazione “Settembre al Borgo”.La manifestazione si propone di promuovere un modello di turismo sostenibile, fondato sulla valorizzazione della biodiversità, sull’educazione ambientale e sul forte legame tra uomo e paesaggio. Un appuntamento ormai consolidato che ogni anno richiama migliaia di visitatori, attratti dalla bellezza incontaminata della natura e dalla calda ospitalità della comunità locale.La festa della Valle delle Orchidee è organizzata dal Comune di Sassano e gode, tra gli altri del patrocinio Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e della Regione Campania.