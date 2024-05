Saudi Italian Business Council per la prima volta a Napoli: oggi visita a Pompei, domani incontro all’Unione Industriali

In occasione della visita a Napoli di una delegazione imprenditoriale del Saudi Italian Business Council (SIBC), l’Unione Industriali Napoli presieduta da Costanzo Jannotti Pecci ospiterà domani a partire dalle ore 9.00 un incontro organizzato da The European House – Ambrosetti con il supporto di Regione Campania, Comune di Napoli e INVIMIT SGR. La delegazione è oggi al Parco Archeologico di Pompei.

Costituito nel 2022, il Saudi Italian Business Council (SIBC) è un’organizzazione no-profit co-presieduto da Confindustria e dalla Federation for Saudi Chambers of Commerce and Industry la cui missione è rafforzare i legami tra le imprese dei due paesi, promuovere la conoscenza reciproca, gli investimenti e gli scambi commerciali. Partecipano al SIBC imprese e holding saudite interessate a sviluppare o accrescere le relazioni d’affari con controparti italiane.

Oltre ad un’ampia rappresentanza dei membri del Business Council, la missione sarà accompagnata da referenti di ministeri e altre organizzazioni governative.

La visita della delegazione, la prima a Napoli, rappresenta una grande opportunità per intensificare le relazioni bilaterali, dare visibilità alle imprese del territorio e gettare le basi per possibili cooperazioni.

Dopo la sessione plenaria è previsto un networking lunch.

Ecco il programma intero della visita: SIBC2024_Visit to Naples_General Program