Sauditi a Napoli, Della Posta (Invimit): Portarli qui? Un’impresa, ma la città è alla vigilia di grandi cambiamenti

“È importante che come Invimit abbiamo contribuito a realizzare questa ulteriore occasione di incontro e confronto tra l’Italia e l’Arabia Saudita, un partner affidabile che guarda con molto interesse le opportunità di investimento nel nostro Paese”. Ad affermarlo è Giovanna Della Posta, Amministratore delegato di Invimit Sgr, in occasione della Business Conference “Strengthening Saudi – Italian cooperation for a common and sustainable development” organizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con Invimit, all’Unione Industriali Napoli -. Lo dimostra anche l’incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il principe Mohammed bin Salman, che ha confermato l’impegno del Governo per creare relazioni bilaterali proficue con questi Paesi”. “Per arrivare a questo momento – continua l’Ad di Invimit – ci è voluto oltre un anno di lavoro perché, come sappiamo bene, portare investitori nelle città più a Sud della Capitale non è facile, né scontato. Un’attività che si è consolidata partecipando alla Missione con il ministro Urso volta proprio a far capire come Invimit possa essere uno strumento del Governo per i co-investimenti. Oggi siamo a Napoli, una realtà ricca di opportunità”. “Aver fatto arrivare i sauditi qui – secondo Giovanna Della Posta – significa accendere un faro sulla città e sulla Regione, in modo da far emergere le nostre eccellenti realtà produttive e i nostri talenti. Un’impresa non da poco che siamo fieri di aver compiuto grazie al lavoro svolto insieme a The European House Ambrosetti, con la collaborazione dell’Unione Industriali di Napoli, del Comune e della Regione Campania. La città partenopea si appresta a vivere un profondo cambiamento. Da semplice destinazione turistica, oggi è pronta ad accogliere capitali e investimenti, compresi quelli esteri. Invimit sta facendo la sua parte: il fondo Napoli che Invimit ha costituito con il Comune mira a dotare la città di uno strumento che le consente di competere sul mercato dei capitali. Risorse aggiuntive che finalmente costituiscono un’alternativa concreta al debito, che rendono il futuro delle nostre città sempre più economicamente sostenibili per le attuali e le prossime generazioni”.