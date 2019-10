Saues, rinnovata l’Area Psicosociogiuridica: ecco i nuovi dirigenti

Rinnovata la dirigenza dell’Area Psicosociogiuridica del Saues. Finalità di questa autonoma associazione è lo sviluppo e l’implementazione della qualità dei servizi sociali connessi alle attività sanitarie ed assistenziali in collaborazione e condivisione con gli enti preposti, come da atto costitutivo.

Con l’approvazione del nuovo regolamento, ratificato in occasione del recente Congresso Nazionale del Saues, sono stati nominati, quali componenti dell’Esecutivo: Domenico Casillo (referente nazionale) Michele Strazzella e Aldo Scioperi (vice referenti nazionali), Andrea Dandolo (coordinatore nazionale) Guglielmo Helbig (referente Caenaculum de amicitia), Maria Grazia Danise (referente Arbiter Elegantiarum) e Gaetano Lieto (referente per il Cerimoniale) e Magda Rocca (referente Psg Lazio).

L’associazione si articola in diversi settori, con relativi responsabili, corrispondenti a diversi profili professionali correlati agli scopi dell’area. Legale rappresentante della Psg è il presidente nazionale del Saues Paolo Ficco.