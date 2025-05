Savana Funk festeggiano 10 anni a concerto con ospiti “People’s bash”

Roma, 13 mag. (askanews) – I Savana funk annunciano “People’s bash”, una giornata di musica e condivisione per festeggiare i 10 anni dal loro primo concerto.

Era infatti la primavera del 2015 quando Aldo, Blake e Youssef salivano per la prima volta sul palco come Savana Funk: dieci anni dopo, scelgono proprio Bologna — la città dove tutto è cominciato — per celebrare una decade di groove, libertà e sperimentazione insieme alla loro community, sempre più ampia e affezionata: dalle 16 fino a notte fonda, negli spazi del DumBO, concerti, ospiti speciali, dj set, laboratori per bambini, food truck e molto altro, tutto a ingresso gratuito.

I Savana Funk sono una band che combina funk, rock, blues e sonorità africane, creando atmosfere di pura energia. Si sono affermati come una delle realtà più innovative della scena musicale italiana. Cinque album all’attivo, un EP e centinaia di concerti in tutta Italia: il trio ha fatto del live la sua cifra distintiva, al punto da essere invitato da Jovanotti sul palco del Jova Beach Party tra il 2019 e il 2022 e da aprire il concerto dei Red Hot Chili Peppers al Firenze Rocks nel 2022. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, i Savana Funk si sono dedicati al progetto Savana Sound System, un club tour in jam session con DJ e producer internazionali come Gaudi, Rocca, Zingabeat e Loopus in Fabula. L’ultimo lavoro discografico, l’EP “Raha” del 2024, firmato Savana Funk & Gaudi, è stato trasmesso da emittenti come la BBC, Radio FIP France e KCRW negli Stati Uniti.

Nel 2024 i Savana Funk hanno pubblicato il singolo “Samsara”, mixato da Tommaso Colliva, che ha inaugurato il nuovo corso della band, seguito dal singolo “Wa Zina” feat. Willie Peyote e dal Samsara Tour, un fitto calendario di concerti in tutta Italia.

Il 28 febbraio 2025 è uscito “The Invisible Man”, l’ultimo singolo: una versione inedita del brano tratto dall’album “Tindouf” del 2021, caratterizzata da un’anima volutamente old style che omaggia i grandi classici del soul.