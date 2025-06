Save the children, evento charity a Villa Signorini: aspiranti miss in passerella

Coniugare la Bellezza Estetica con la Bellezza Interiore al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per il progetto umanitario di “Save the children” a Gaza: questo il concept de “La Bellezza salverà il mondo”, il Charity event ideato da Gwm Communication (Guido Walter Mariani) e da Maidi Communication (Maridì Vicedomini) in scena lunedi’ 30 giugno a Villa Signorini (Ercolano) a partire dalle ore 20, 30. La serata, condotta da Nicole Santinelli, vedrà sfilare su una passerella immersa nel verde del parco della Villa Vesuviana, 30 aspiranti Miss, “Ambasciatrici” della bellezza e del fascino puramente italiani. Una giuria di alto profilo, presieduta dalla professoressa Annamaria Colao, “Cattedra Unesco” Università Federico II di Napoli, designerà la vincitrice di questa tappa nazionale che andrà misurarsi con le altre concorrenti provenienti da ogni parte del mondo nella finalissima internazionale di Miss Woman Beauty Contest prevista il prossimo 21 settembre a Tenerife. Ampio spazio anche alla moda con una capsule di “Passo di Luci”, la new collection by Eles Couture di Ester Gatta, ispirata alle mission di “Save The Children”, un fashion mood di grande suggestione dove l’eleganza incontra la solidarietà, ogni passo è un gesto d’amore, ogni tessuto una carezza ai bambini innocenti in stato di emergenza bellica e di assoluta povertà. L’evento che vanta come main sponsor Lo.Ga.Med srl accanto a SLS Pharmaceutical con il brand Silò, Tlrc, Graford, Bcc Napoli (Banca etica per eccellenza), Kamo caffè il brand di antica tradizione che celebra l’arte del caffè italiano, T & D Angeloni ( trasporti cinematografici) proseguirà con un percorso gastronomico, in cui sarà possibile degustare prelibatezze tipiche della tradizione campana, confezionate dallo Chef di Villa Signorini ed il suo team, accanto alle delizie casearie al profumo di tartufo by la Botteghella e la pizza fritta proposta in più versioni da “Vincenzo Capuano”, brand della pizza di fama mondiale. Partner tecnici dell’evento: Zeus, HM Professionisti della Bellezza, Le Accademie di Portamento e Moda di Mariangela Trasparente, Mauro Carillo, Daniele Orlanduccio, Salvatore Riviello che con il suo brand Royal Watch, omaggerà tutte le concorrenti Miss con divertenti gadget.