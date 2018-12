Saverio Cotticelli commissario per la Sanità in Calabria

Saverio Cotticelli è ufficialmente il nuovo commissario per la Sanità in Calabria, prende il posto di Massimo Scura. Ad affiancarlo, come sub commissario, Thomas Schael che negli anni scorsi (tra il 2005 e il 2007) ha ricoperto l’incarico di direttore generale dell’Asp di Crotone. Cotticelli, 66 anni, campano, è un ex generale dei carabinieri, per tre anni a capo del Cocer, il Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare del personale dell’Arma (in pratica una sorta di sindacato dei militari), in precedenza anche al vertice della Regione Carabinieri Lazio, dopo aver ricoperto numerosi incarichi in Campania e in Sicilia.