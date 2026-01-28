Saverio Perissinotto amministratore delegato e d.g. di Anima Holding

Il Cda di Anima Holding delibera la cooptazione di Saverio Perissinotto quale membro lo nomina amministratore delegato e direttore generale, con decorrenza dal 2 febbraio 2026.

Perissinotto, dopo una lunga esperienza internazionale nel gruppo Banque Indosuez/Crédit Agricole, ha ricoperto negli ultimi 20 anni ruoli di vertice nel mondo del private banking e dell’asset management italiano. Dal 2024 è presidente di di Eurizon Spa, dopo averne ricoperto il ruolo di a.d e d.g. dalla fine del 2019.