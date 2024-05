Saviano: “A Stati Natalità mia solidarietà ai ragazzi non a Roccella”

A Tagadà dice che “confondere contestazione con censura pericoloso”

Roma, 24 mag. (askanews) – “Confondere la contestazione con la censura è molto pericoloso”, così Roberto Saviano a Tagadà La7 sulla richiesta di Eugenia Roccella di ricevere la solidarietà degli intellettuali di sinistra dopo le proteste giovanili agli Stati Generali della Natalità.”La contestazione a Roccella è stato un elemento a favore della democrazia, non un modo per contestare un ministro: non c’è stato nessun atto di violenza, è stata una classica contestazione”, ha sottolineato.