Roberto Saviano annulla gli incontri pubblici: Troppi attacchi, ho paura di espormi

Roberto Saviano ha annullato due incontri pubblici che avrebbe dovuto tenere a Reggio Emilia domenica e lunedi’ prossimi in occasione della presentazione del suo libro su Falcone. Lo scrittore e giornalista era stato invitato dalla fondazione ‘I Teatri’ e avrebbe dovuto essere al Teatro Municipale Valli e il giorno seguente a un incontro con gli studenti. L’annuncio e le motivazioni, Saviano li ha affidati a una lettera: “Per me questa e’ una fase difficile – si legge – portato a processo da tre ministri di questo Governo: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Il ministro della Cultura – prosegue – mi ha poi minacciato nuovamente, di altro processo, per le critiche rivolte recentemente a lui; Salvini invece si e’ costituito, a sostegno di Giorgia Meloni, parte civile nel processo a mio carico. Ben cinque le azioni giudiziarie pendenti da parte di ministri di questo governo. Chiunque, al mio posto, ne sarebbe paralizzato”. Saviano aggiunge di rinunciare agli eventi pubblici: “In queste settimane di attacchi continui, per timore di esporvi, di esporre chi mi ospita: responsabilita’, questa, che sento gravosissima. E la sento tanto piu’ perche’ vedo la lontananza siderale di chi, da posizioni di forza, potrebbe schierarsi, esprimere un’opinione e invece tace. Rinuncio adesso – precisa – perche’ vivere in queste settimane occasioni pubbliche, per me, e’ difficile. L’esposizione fisica preoccupa me e chi mi sta attorno perche’ l’odio e’ tangibile e non esiste alcuno scudo: chi dovrebbe difendere spazi di liberta’ e democrazia e’ impegnato a nascondere le macerie di un percorso politico, culturale e intellettuale che non ha saputo creare ponti, ma solo disgregazione”.