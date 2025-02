Saviano, il 12 maggio al via tour teatrale “L’amore mio non muore”

“‘L’amore mio non muore’ è il mio nuovo tour teatrale, un viaggio attraverso una storia vera che non deve essere dimenticata”. Ad annunciare il tour, che partirà il 12 maggio dal Teatro Arcimboldi di Milano, è Roberto Saviano. A maggio uscirà anche il romanzo omonimo, una storia d’amore, violenza e coraggio con cui lo scrittore approda a Einaudi Stile Libero. Rossella Casini è una giovane studentessa fiorentina che si innamora di Francesco, uno studente fuori sede legato a una famiglia ‘ndranghetista, un dettaglio che lei ignora. Quando scopre la verità, è certa di poterlo salvare da un destino già scritto. Credo che l’amore possa essere la forza capace di cambiare tutto. Ma questa fede incrollabile si scontra con una realtà più feroce di quanto avesse mai immaginato. Le altre tappe del tour sono il 20 maggio al Teatro Duse di Bologna, il 22 maggio al Teatro Colosseo di Torino, il 4 giugno al Politeama Genovese, a Genova, il 9 giugno all’Auditorium Conciliazione a Roma e il 14 ottobre al Teatro Augusteo a Napoli . La prevendita solo per i fan, con uno sconto del 10% sui biglietti, è valida fino a domenica 23 febbraio a mezzanotte. “Non vedo l’ora di incontrarvi. Ci vediamo a teatro”, dice Saviano.