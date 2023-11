Savino Solution entra in Levia: si rafforza l’hub per la digitalizzazione della supply chain

Si rafforza sempre di più l’hub per la digitalizzazione della supply chain. Con il recente ingresso in Levia di Savino Solution, società IT specializzata nella gestione digitale dei processi documentali e aziendali, si estende ulteriormente il network europeo delle eccellenze nell’ambito delle soluzioni software e tecnologiche per il mondo delle Spedizioni internazionali, dei Trasporti, della Dogana e della Logistica. L’azienda, con sede a Milano e a Salerno, è guidata dal Ceo Nicola Savino, tra i massimi esperti in Italia nelle innovazioni paperless a norma di legge.

Attraverso la consulenza specialistica e i software brevettati nell’ambito del workflow management, Blockchain e Digital Trust, Savino Solution garantisce la compliance normativa dei processi aziendali, per consentire alle imprese di diventare a tutti gli effetti digitali e paperless. “Ci rivolgiamo agli imprenditori e ai manager che intendono ottimizzare i flussi di lavoro aziendali, digitalizzando atti, contratti e documenti a valenza legale, i quali fino a oggi sono stati costretti a dipendere dalla carta perché scoraggiati dal timore di cadere nelle trappole normative e negli intoppi burocratici – afferma il CEO Nicola Savino –. L’importante know-how in questo ambito ci ha consentito di sviluppare un metodo efficace, che assicura certezza probatoria e valenza legale ai documenti e ai dati digitali delle imprese, grazie alla qualifica di Trust Service Provider”. Secondo Savino “Entrare a fare parte di Levia è un’importante passo per la nostra società. Le aziende sono sempre più consapevoli che diventare digitali e paperless non solo sia una necessità, ma anche un’opportunità di crescita in termini economici e ambientali. Con Levia abbiamo la possibilità di accompagnare questo fondamentale salto di qualità, anche da un punto di vista culturale”.

Con l’ingresso di Savino Solution in Levia, punto riferimento nella fornitura di software ERP e gestionali nel mercato italiano ed europeo, “Levia dimostra di credere e investire nella sfida della sostenibilità ambientale, che sempre di più va di pari passo con la digitalizzazione e quindi con la competitività delle aziende nell’ambito della supply chain – sostengono Alessandro Parovel e Lucio Pastrello, founder di Levia -. Con il nuovo hub per la digitalizzazione del mondo dei trasporti e della logistica puntiamo a guidare a livello internazionale l’evoluzione tecnologica e digitale che sta vivendo il settore e che nei prossimi anni sarà determinante per lo sviluppo economico dell’intera filiera. L’ obiettivo è quello di consentire alle imprese di continuare a crescere, attraverso le migliori soluzioni software a disposizione sul mercato”.