Savino Solutions, partnership con il Politecnico di Milano per la ricerca sulla digitalizzazione

L’azienda salernitana Savino Solution, società accreditata AGID che fornisce consulenza e soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione a norma dei processi, ha siglato una partnership strategica con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, grazie alla quale è entrata nel programma di ricerca dal titolo “Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b”. La ricerca, che si concluderà entro l’estate, si focalizzerà su: analisi dello scenario europeo sulla diffusione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati e tra privati e pubblica amministrazione; monitoraggio dell’evoluzione normativa in materia di fatturazione elettronica, conservazione digitale, dematerializzazione documentale e digitalizzazione dei processi per comprendere il loro impatto sull’operatività aziendale; monitoraggio dell’evoluzione del Nodo Smistamento Ordini e del sistema di Acquisti in rete; analisi dei nuovi servizi introdotti a seguito dell’obbligo di fatturazione elettronica. Inoltre, saranno costruiti modelli di “eSupply Chain” in grado di supportare la scelta delle tecnologie per le aziende della domanda e del mix di soluzioni da proporre per le aziende dell’offerta, attraverso lo studio di casi d’uso e la comprensione dell’evoluzione delle tecnologie tradizionali e dell’integrazione con tecnologie innovative come Blockchain e Intelligenza artificiale. Il percorso della partnership prevede, infine, workshop interni, interattivi e di approfondimento.“Siamo molto orgogliosi di aver siglato questa partnership con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, ritenuto tra i migliori atenei al mondo – spiega l’ingegner Nicola Savino, ceo di Savino Solution– La digitalizzazione a norma dei processi è un settore in costante evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che normativo. Per questo motivo, occorre costantemente investire nella ricerca per valutare accuratamente lo scenario internazionale, monitorare la diffusione dei diversi strumenti e le opportunità offerte dalle tecnologie come blockchain e intelligenza artificiale. In qualità di operatore del settore riteniamo fondamentale per la crescita della nostra realtà aziendale e per l’innalzamento della qualità dei nostri servizi offerti ai clienti entrare nel prestigioso network del Politecnico di Milano, che annovera grandi player nazionali.”