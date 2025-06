Savona: golden power da perfezionare, coordinare con regole europee

Milano, 20 giu. (askanews) – “L’interazione tra le regole del gioco di mercato e societarie stabilite dal Tuf e le norme sul golden power presenta aspetti che richiedono di essere perfezionati e coordinati con le regole dei trattati europei”. Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso del suo intervento all’incontro annuale con il mercato finanziario.

“In Italia – ha sottolineato – aumentano le richieste di tali interventi rivolte al Governo, affrontando le incertezze applicative di una normativa ufficialmente introdotta come extra-ordinem, diventata multi-purpose, sotto la spinta della nuova fase geopolitica di una caduta di dialogo tra Stati”.

Il rapporto tra obiettivi di sicurezza dello Stato, di libera competizione e di proiezione internazionale dell’economia è all’attenzione anche dell’Europa – ha spiegato Savona -, dove oggi è in discussione la revisione del Regolamento su come vagliare un meccanismo rafforzato e armonizzato per prevenire e affrontare i rischi per la sicurezza derivanti dagli investimenti esteri diretti e indiretti”.