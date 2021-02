Si sbaglia, certo. Ma la cosa che fa veramente irritare non è tanto che questo possa capitare, quanto che chi sbaglia cerchi di convincerti che l’errore non è erroneo o, addirittura. tenti di spacciarlo come appropriato.parlo di Conte. questo Zelig a capo di una armata brancaleone, esperto di mercinomio che si vanta di aver convinto l’Europa a darci un sacco di soldi, mentre probabilmente questo è avvenuto semplicemente perché siamo quelli messi peggio e lui, con i suoi,ha continuato a non fare o a fare sbagliando.Il punto chiave non è avere la risorsa ma è la capacità di traformare questa potenzialità in risultato e per questo non servono nani litigioosi se si vuole agire verso l’alto.

Se abbiamo la patente per guidare una 500 non è detto che se ci regalano una Ferrari riusciremo a guidarla, soprattutto se le mani sul volante sono 4, 6 o di più- e se non si sa dove andare.

In questo caso le probabilità di andare fuori strada sono numerose. Esiste un rapporto di interdipendenza tra scopo-percorso e competenze. Questo gruppo, che per fortuna sembra ci lasci,ha continuato a sbagliare. Nato da un paradosso ha sbagliato. Non poteva che sbagliare, e sbagliando si sbaglia e non si apprende quando lo sbaglio è il massimo che puoi ottenere. E comunque, ammesso che in parte non possa essere così, bisogna dire che non sbagliare non è la stessa cosa di fare la cosa giusta. Fare le cose giuste è possibile se capisci ed agisci. Agisci bene. Questo richiede competenza. Stiamo a vedere, ma temo che la stupidità non si arrenda e che l’arroganza e la superficialità di queste stelle senza luce cercherà ancora guizzi distruttivi. Se almeno imparassero qualcosa. E pensare che basterebbe capire che quello che non abbiamo ancora fatto non l’abbiamo sbagliato e provassero a cambiare. Ma, lo diceva Cipolla, la stupidità è imbattibile: gli stupidi sono sempre in forma! Coraggio Draghi la vera sfida per salvarci non è solo contro quella del virus esterno, ma quella contro questo manipolo di incompetenti arroganti ipnotizzati dalla loro arroganza e superficialità. Vogliono vedere i programmi, si va bene, ma prima di tutto dovrebbero impare per capirli.