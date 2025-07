Sbarcano a Londra i mosaici bizantini di Ravenna

Roma, 15 lug. (askanews) – I mosaici bizantini di Ravenna sbarcano a Londra. All’Istituto italiano di Cultura della capitale britannica diretto da Francesco Bongarrà apre i battenti una grande mostra di copie fedelissime ed imponenti nelle dimensioni realizzate negli anni ’50 del secolo scorso dagli stessi maestri mosaicisti che già si erano occupati del restauro degli originali in seguito ai danni subiti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Riproduzioni dei particolari più preziosi delle opere ospitate nei monumenti della città dichiarati patrimonio Unesco, fonti di ispirazione per Dante e Byron ed amate da Re Carlo d’Inghilterra.

Ad inaugurare la mostra, che consente un viaggio nel periodo d’oro di Ravenna, immergendosi nelle bellezze del Mausoleo di Galla Placidia, del Battistero Neoniano e degli Ariani, della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo e della Basilica di San Vitale, il neo sindaco della città, Alessandro Barattoni. Con lui, a tagliare il nastro della esibizione (aperta fino al 5 settembre), il vice Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito Riccardo Smimmo ed il Console generale britannico a Milano Kassim Ramji.

“Questa mostra – ha detto Barattoni – rafforza il dialogo tra Ravenna e Inghilterra dopo l’apertura del museo Byron e la visita dei Reali britannici in Aprile. Il dialogo di due città collegate dalla cultura che considerano libertà come valori condivisi”. Smimmo e Ramji hanno sottolineato quanto quei mosaici siano cari a Re Carlo, che proprio ad aprile li ha visitati durante la sua visita di Stato in Italia ricevendo una straordinaria accoglienza dai ravennati. “Siamo felici di portare ancora una volta in Inghilterra un pezzo importante del bello infinito che abbiamo in Italia”, ha concluso Bongarrà.