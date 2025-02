Sbarcati a Napoli 41 migranti salvati nel Mediterraneo da ong

Bengalesi e siriani provenienti dalla Libia

Napoli, 25 feb. (askanews) – A Napoli sono state completate le procedure di identificazione e il primo triage sanitario per i 41 migranti arrivati martedì mattina al molo Pisacane del porto partenopeo a bordo della nave Sea Eye 4. Tra le persone sbarcate, a conclusione della missione congiunta condotta da Sea Eye, Sea Watch e Mediterranea Saving Humans, ci sono anche due minori, ma nessun bambino. Ad accogliere la nave sulla banchina gli attivisti di Mediterranea Saving Humans con la presidente Laura Marmorale e il capomissione Luca Casarini.”Ora sapremo anche le condizioni, perché noi non abbiamo i report medici che sono stati inviati dalla nave alle autorità, perché la priorità è sempre questa, che dalle navi di soccorso civile si comunica con le autorità sanitarie, tutto l’aspetto medico. Mi sembra che le persone non presentino particolari problemi”.I migranti sono stati tratti in salvo nella notte tra sabato e domenica nel Mediterraneo centrale, in zona Sar Maltese: sono di nazionalità bengalese e siriana e sono provenienti dalla Libia. Nessun passeggero è in gravi condizioni di salute. Tutti sono stati trasferiti presso l’hotspot allestito all’ospedale di Mare nell’area Est della città.