Sbarcati a Palermo 90 migranti soccorsi dalla nave Ocean Viking

In acque siriane e libiche. Tra loro anche 13 minori

Milano, 19 gen. (askanews) – Si sono concluse le operazioni di sbarco al porto di Palermo di circa 90 migranti soccorsi dall’Ocean Viking, imbarcazione dell’organizzazione umanitaria Sos Méditerranée. Le persone soccorse in acque siriane e libiche adesso sono state accolte dalle autorità portuali e dalla Croce Rossa Italiana e messe tutte in sicurezza. Tra queste anche 13 minori.”Questo è un momento bello, per tutti noi. Ringraziamo tutto il gruppo qui presente della Ocean Viking per averci salvato, tutti noi, per aver salvato la mia famiglia. È un viaggio difficile quando arrivi dalla Libia. Tre giorni in acqua sono molto duri per tutti noi”, ha detto Rabie Ali, migrante sudanese.”La Ocean Vikings ha attraccato a Palermo alle 11 con 90 persone che abbiamo preso a bordo nelle ultime operazioni. Un salvataggio di un gommone in pericolo e un’evacuazione della nave mercantile Sider”, ha spiegato Francesco Creazzo, portavoce di Sos Mediterrané.”Piano piano le persone stanno sbarcando e poi verranno distribuite nei centri più adatti ad accoglierle. Ma non sappiamo molto di questo processo perché non è condiviso con noi”, ha concluso Creazzo.